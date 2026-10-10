Taiwan, la parata nel giorno della festa nazionale

(LaPresse) – Festa nazionale a Taiwan, con la celebre parata. Il presidente taiwanese Lai Ching-te, in occasione delle celebrazioni, ha esortato le democrazie dell’Indo-Pacifico a contribuire al mantenimento della stabilità regionale, mentre il territorio rimane una fonte di tensione tra Stati Uniti e Cina. “È necessario rispettare il diritto all’esistenza del popolo di Taiwan”, ha dichiarato. La festa nazionale commemora la fondazione della Repubblica di Cina, che rovesciò la dinastia Qing nel 1911 e si trasferì a Taiwan quando i comunisti di Mao Zedong presero il potere nella Cina continentale durante la guerra civile del 1949.