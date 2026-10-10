Spagna, l'artista TVBoy dedica un graffito a Maricarmen

(LaPresse) Un’aureola, ali bianche e una chiave in mano. Così l’artista TVBoy ha raffigurato María del Carmen Abascal, conosciuta da tutti come Maricarmen, la donna spagnola diventata simbolo della lotta alla crisi immobiliare. Il graffito è stato realizzato giovedì, il giorno dopo la sua morte. La chiave che la donna tiene in mano richiama quella della casa in cui non è più tornata, ma anche le rappresentazioni tradizionali di San Pietro con le chiavi del paradiso. Maricarmen aveva 87 anni e aveva trascorso gran parte della sua vita nell’appartamento del centro di Madrid che la sua famiglia aveva iniziato ad affittare decenni fa. La battaglia per evitare lo sfratto aveva trasformato la pensionata in un simbolo per milioni di spagnoli in difficoltà nel trovare un alloggio accessibile. Sfrattata due settimane prima della morte, la sua vicenda aveva provocato proteste in tutta la Spagna e innescato una crisi politica.