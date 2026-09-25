La storia di Maricarmen Abascal, sfrattata a Madrid a 87 anni: "Continuerò a lottare"

Maricarmen Abascal, 87 anni, è stata costretta ad abbandonare la propria casa a Madrid, nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo sgombero è stato eseguito dalla polizia spagnola in base a un’ordinanza del tribunale e il suo caso è diventato un simbolo della lotta per il diritto alla casa nel Paese.

“Non sono riuscita a difendere la mia casa, ma ho lottato affinché gli altri imparassero a lottare. La mia casa è stata la mia vita e ora devo lasciarmela alle spalle. Ma questo non significa che non continuerò a lottare e che non tornerò. Voglio ringraziare tutti, tutte le persone, tutti i bambini che sono venuti al mio sgombero”, ha detto Maricarmen dal letto dell’ospedale.

“E voglio anche ringraziare gli amici che non mi hanno lasciata sola nemmeno per un istante, come il sindacato degli inquilini. E provo anche grande affetto per la mia avvocatessa, Beatriz Duró, che ha dedicato molte ore a cercare di salvare la mia casa. Non è stato possibile. Va bene, ma per favore, continuate a lottare. Il fatto che io non possa girare video a causa della mia età e della mia malattia non significa che non collaborerò con il sindacato e con tutti voi”, ha detto ancora la donna.

La storia dietro lo sfratto di Maricarmen Abascal

Maricarmen ha perso il suo appartamento quando Urbagestión, un fondo di investimento, lo ha acquistato prevedendo un affitto di 1.650 euro rispetto ai 500 che pagava attualmente. Il padre della 87enne aveva firmato un contratto di locazione per quell’appartamento nel 1956. Dopo la sua morte, il contratto è stato trasferito alla moglie e, successivamente, a Maricarmen, che ha subentrato nel contratto alle stesse condizioni. La donna, che ha una disabilità del 50%, ha vinto la causa nei tribunali amministrativi di primo grado di Madrid ma alla fine ha perso la sua casa quando la Corte Suprema si è pronunciata a favore del fondo di investimento.

Il suo futuro rimane ancora incerto. In precedenza ha rifiutato di trasferirsi in una casa di riposo e potrebbe andare a vivere con un cugino in un piccolo appartamento in un’altra regione della Spagna.