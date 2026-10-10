"Più Uno", Gabrielli: "Tema leadership fuorviante, senza proposte non si va lontano"

“Credo che in questo momento il tema dei nomi” legati alla leadership del campo largo “sia veramente fuorviante, perché se questo ipotetico e auspicabile schieramento non mette mano alla definizione di un perimetro e di proposte per questo paese credo che non si vada da nessuna parte. Il tema dell’individuazione di un nome a volte credo sia anche un po’ irritante nei confronti di chi magari da tempo sta portando avanti un progetto politico, parlo di Schlein ma anche di Conte, cioè voglio dire persone che sono impegnate in politica da molto tempo, che hanno fatto un lungo percorso per arrivare qua e che a un certo punto arriva il terzo incomodo e dice ‘Scusate, vi togliete di mezzo’”. Così Franco Gabrielli parlando a margine dell’assemblea di Più Uno, il nuovo soggetto politico fondato assieme a Ernesto Maria Ruffini.