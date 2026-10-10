Milano, Salvini e Sardone al centro sociale Lambretta: contestazione in via Rizzoli

(LaPresse) – Spintoni e urla questa mattina in via Angelo Rizzoli, a Milano, dove alcune centinaia di attivisti hanno cercato di raggiungere il presidio della Lega davanti al centro sociale Lambretta. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa li hanno bloccati subito. I manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta ”Aler basta promesse vogliamo case dignitose” e hanno scandito slogan contro il vicepremier Matteo Salvini, rimasto a un centinaio di metri di distanza. Transenne e un cordone di polizia hanno tenuto separati i due gruppi. Il presidio, convocato alle 10 nell’area parcheggio al civico 11, è stato organizzato dal partito per chiedere lo sgombero dello spazio. Insieme a Salvini ha partecipato la candidata sindaco della Lega, Silvia Sardone.