Ue, Gentiloni: "Anno elettorale in cui forze europeiste possono farsi sentire"

“In Europa siamo all’inizio di un anno elettorale che per altro è stato anticipato a novembre di quest’anno. Tutto è molto aperto”. Così l’ex presidente del Consiglio ed ex commissario Ue Paolo Gentiloni a margine dell’evento alla Luiss di Roma “Quale Europa di fronte alle sfide globali?” in riferimento alle prossime elezioni dei principali paesi europei, a cominciare da novembre in Spagna. “Se spirano venti di destra sull’Europa? Non vedo venti di destra obbligati, ma vedo una sfida impegnativa dove le forze europeiste possono farsi sentire”.