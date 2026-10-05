Peste siberiana, la portavoce Ue: "Monitoriamo, salute pubblica è priorità"

“La salute pubblica è una priorità per la Commissione europea; pertanto, non sottovalutiamo mai i rischi in questo ambito. Siamo a conoscenza delle notizie relative all’incidente di laboratorio in Russia, che a quanto pare ha coinvolto un agente patogeno responsabile della peste. Per fornire un quadro più completo, ricordo che la peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis. È curabile con antibiotici e, pur essendo assente dall’Europa da oltre 50 anni, continua a manifestarsi sporadicamente nelle Americhe, in Africa e in Asia. Come ho già detto, la salute pubblica è per noi una priorità assoluta; siamo quindi in contatto con gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e monitoriamo con estrema attenzione la situazione”. Lo dice una portavoce della Commissione europea al briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sul possibile caso di peste in Siberia. “Disponiamo – aggiunge – di canali per acquisire le informazioni; l’OMS, ad esempio, è uno dei canali da cui le riceviamo. Desideriamo ovviamente ribadire che una comunicazione tempestiva e trasparente, così come l’accesso a dati epidemiologici e di laboratorio affidabili, sono fondamentali. Ciò è importante per la cooperazione transfrontaliera, per gestire le implicazioni che oltrepassano i confini nazionali e, non da ultimo, per preservare la fiducia dell’opinione pubblica e garantire una buona situazione sanitaria”.