Centrosinistra, Bonaccini: "Prima programma per convincere italiani e poi scelta leader"

“Le primarie? Possono essere un’opzione per scegliere il leader, ma va fatto un minuto dopo che tutto il centrosinistra ha firmato il programma. Quindi le prossime settimane le dedicheremo alla scrittura di un programma”. Lo ha detto il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini a margine dell’evento “Quale Europa di fronte alle sfide globali?” alla Luiss di Roma. “È vero che questa volta la coalizione è unita e non ho dubbi che ce la faremo, per non fare il regalo che il centrosinistra quattro anni fa fece a Meloni, ma essere uniti non è condizione sufficiente per vincere. È condizione necessaria ma non sufficiente. Serve un progetto per convincere gli italiani a darci fiducia. Dopo aver fatto il programma ci dedicheremo a individuare lo strumento per scegliere la leadership”.