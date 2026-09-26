Usa, ex concorrente di "American Idol" accusato di aver ucciso la moglie

Caleb Flynn, ex concorrente del talent show statunitense “American Idol”, è stato arrestato a febbraio scorso con l’accusa di aver ucciso sua moglie e di aver fuorviato gli investigatori. Ashley Flynn, 37 anni, è stata trovata morta dopo che gli agenti avevano ricevuto una segnalazione di furto con scasso e sparatoria in un’abitazione di Tipp City. In una chiamata al 911 resa pubblica dalle autorità, Caleb Flynn, in preda al panico, aveva riferito che qualcuno si era introdotto in casa sua e aveva ucciso sua moglie. I membri della giuria, durante il processo, hanno ascoltato alcune canzoni generate dall’intelligenza artificiale che sarebbero state scritte dall’uomo per la sua ex amante, Alleigha Botner, prima dell’omicidio. Alla donna sono stati mostrati i brani, presentati dagli investigatori come prove.