Steve Fox, il surfista non vedente: "Affidati all'oceano e provaci"

Steve Fox, 60enne australiano del Nuovo Galles del Sud, è un grande appassionato di surf. Ha perso completamente la vista, a causa di una retinite pigmentosa, circa un decennio fa ma la cecità non gli ha impedito di salire sulla tavola. “Il surf è molto rilassante, una volta che ti sei abituato all’oceano, direi di provarci. Trova qualcuno che possa portarti a fare surf e provaci”, ha detto Fox che si diverte tra le onde della spiaggia di Agnes Water, nel Queensland. Per il 60enne australiano, inoltre, non si tratta solo di sport. Infatti vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e mostrare alle persone non vedenti o ipovedenti che anche l’oceano è aperto a loro.