SpaceX, Starship si prepara per il suo 14° volo di prova

Starship, di SpaceX, si sta preparando per il suo 14° volo di prova, che questa volta lo porterà in orbita attorno alla Terra. L’obiettivo del razzo è quello di condurre, un giorno, gli astronauti sulla Luna. L’azienda di Elon Musk ha apportato numerose modifiche alle propria tecnologie durante questo periodo di test, che non sono stati privi di problemi. A maggio scorso, ad esempio, il veicolo spaziale ha raggiunto la sua destinazione finale (l’Oceano Indiano) ma è andato in fiamme al momento dell’impatto. La NASA ha quindi bisogno che Starship concluda i test e raggiunga presto l’orbita, in modo che gli astronauti di Artemis III possano esercitarsi ad agganciare la loro capsula ad esso il prossimo anno.