Reggio Calabria, scovata piantagione di canapa: avrebbe potuto generare oltre 2 milioni di euro

I carabinieri, nell’ultima operazione condotta a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, hanno individuato circa 300 piante di canapa indiana, alte tra i due e i quattro metri, rigogliose e in pieno stato vegetativo. Secondo le stime, dalle coltivazioni rinvenute avrebbero potuto essere ricavate oltre 200.000 singole dosi di marijuana destinate al mercato illecito. Un quantitativo che, se immesso sul mercato degli stupefacenti, avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori ai 2 milioni di euro.