Onu, Tajani: "Deve fare un salto di qualità, va riformata"

Per Antonio Tajani le Nazioni Unite devono essere riformate: “Bisogna fare un salto di qualità”. Il ministro degli Esteri lo ha detto in occasione dell’evento “Il villaggio della legalità” a Roma. “Abbiamo dato una visione molto chiara di quelle che devono essere le Nazioni Unite, devono essere riformate, devono essere ancor più determinanti e bisogna fare un salto di qualità. Questa è la posizione dell’Italia e l’ho detto in maniera molto chiara in occasione dell’intervento che ho svolto all’Assemblea generale in nome e per conto del nostro Paese”.

“L’atteggiamento di Benjamin Netanyahu? Penso a quello che ha detto l’Italia ed è quello che conta. Vorrei che gli altri commentassero quello che diciamo noi”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio rispondendo a una domanda sulle conclusioni dell’Assemblea generale dell’Onu e sull’atteggiamento del premier israeliano.