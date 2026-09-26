New York Film Festival, Scarlett Johansson e Adam Driver sul red carpet

Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller hanno sfilato sul red carpet del 64° New York Film Festival venerdì in occasione della prima nordamericana del loro “Paper Tiger”.

Il film di James Gray ha dato il via alla serata inaugurale del Festival, tenutosi al Lincoln Center.

Driver e Teller interpretano i fratelli Irwin (Teller) e Gary (Driver), che nel 1986 finiscono per essere coinvolti con la mafia russa a New York. Il film drammatico riunisce Driver con la sua co-protagonista di “Marriage Story”, Scarlett Johansson, che interpreta Hester, la moglie di Irwin.