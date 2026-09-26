Confimprese Italia, Zingaretti: "Il pubblico deve investire in innovazione"

“Innanzitutto bisogna dire grazie a chi ha prodotto, chi produce, chi ha fatto l’Italia industriale, chi ha prodotto ricchezza. E poi ora bisogna prendere atto che l’Italia deve voltare pagina, perché tutto quello che abbiamo conosciuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è in difficoltà. L’innovazione spinge, c’è bisogno di grandi investimenti sull’innovazione, su come produrre, su quali prodotti produrre, sulla grande rivoluzione digitale. Qui c’è una parte di industrie, di aziende in grado di adeguarsi, ma bisogna investire e il pubblico deve investire per aiutare questa transizione”. Così l’eurodeputato del Partito democratico Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a margine del congresso per il trentennale di Confimprese Italia, in corso a Fiuggi dal 25 al 27 settembre. “Se l’Italia è cresciuta è grazie all’Europa. Chi non lo vuole riconoscere ha la coscienza sporca”, risponde l’ex governatore del Lazio a chi gli chiede di alcuni interventi nel corso dei lavori, secondo cui la burocrazia europea in alcuni casi può rappresentare un freno alle imprese italiane. “Io sono stato presidente di questa Regione e il Lazio ha 16 miliardi di euro da spendere che provengono dall’Europa. Casomai non li spende o li spende male”, afferma Zingaretti, che ricorda “anche il Pnrr, Next Generation EU: sono stati 270 miliardi di euro che sono arrivati agli italiani per la crescita”. “Infatti, nei primi quattro anni del governo Meloni, se c’è stata una crescita del Pil è stato solo grazie alle risorse europee. Finite quelle risorse, l’Italia si sta fermando di nuovo”, conclude Zingaretti, “quindi il tema vero dell’Italia è che non ha politiche industriali da quattro anni e anche sull’energia questo nostro Paese è massacrato, per il fatto che ha il costo dell’energia tra i più alti d’Europa”.