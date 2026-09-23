Operaio morto al Colosseo, protesta di studenti e sindacati davanti al monumento

Osa, Cambiare Rotta, Usb e Potere al Popolo scendono in piazza davanti al Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, operaio che era a lavoro nell’Anfiteatro e che è precipitato nella notte per cause ancora da accertare. Un centinaio di studenti e lavoratori hanno manifestato in mezzo ai turisti incuriositi per chiedere al governo più attenzione sulla sicurezza sul lavoro. “Basta omicidi sul lavoro” recita lo striscione del sindacato Usb, che rinnova la proposta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, oltre all’aumento dei poteri dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali in azienda. “La beffa più grande è il ministro Giuli che questa mattina depone una corona di fiori al Colosseo. Ma quale corona di fiori?”, dice uno studente al megafono. “Governo Meloni, dove sei mentre quattro lavoratori al giorno muoiono?”. Dopo un primo momento questa mattina in cui il Colosseo ha riaperto parzialmente, la visita all’Anfiteatro è stata chiusa per tutta la giornata. In serata davanti al monumento, intorno alle 19, la fiaccolata organizzata dalla Cgil.