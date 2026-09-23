Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Da ministero e Parco mai mancata vicinanza a famiglia”

“Abbiamo trascorso la notte con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma della vittima e la polizia mortuaria. Non c’è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Colosseo in occasione della deposizione di una corona di fiori dedicata al tecnico Adrea Moretti, morto sul lavoro questa notte dentro all’Anfiteatro Flavio. “Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su quanto accaduto”, prosegue Giuli. “Abbiamo tempestivamente nottetempo disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo. Una corona del genere non si improvvisa. Abbiamo deciso di rendere solenne questa tragedia perché non vogliamo che si ripeta e faremo di tutto per impedire che si ripeta”.