Milano, alla Statale tornano le tende di 'Cambiare Rotta' contro il caro affitti

All’Università Statale di Milano tornano le tende degli studenti del ‘Collettivo Cambiare Rotta‘ contro il caro-affitti. Da stamani, tre tende sono state montate all’interno del cortile della Statale, dopo le proteste degli scorsi anni. “Brambilla, Sala, Fontana, Bernini, Meloni: ecco i nemici degli studenti. Diritto alla casa è diritto allo studio”, si legge sullo striscione che è stato affisso nel cortile. In un post sui social, con il quale dà appuntamento giovedì mattina in via Festa del Perdono, il collettivo spiega che “uno studente ha piantato la tenda in università perché, nonostante fosse in linea con la media nazionale dei Cfu, ha perso il posto in studentato a causa degli stringenti criteri di merito imposti dalla Regione Lombardia”.”La storia di questo studente non riguarda solo lui o solo chi affronta i criteri di merito: parla a chi si ritrova sfrattato dagli studentati a pochi mesi dalla laurea, parla a chi si è visto cambiare la definizione di fuorisede e viene buttato fuori per qualche minuto, parla a quelle migliaia di studenti che non rientrano fra i beneficiari per mancanza di posti e parla a tutti gli studenti che vivono il brutale mercato degli affitti di Milano, la città più cara d’Italia”, scrivono gli studenti di Cambiare rotta.