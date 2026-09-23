Marocco, seggi aperti per le elezioni parlamentari

Mercoledì il Marocco elegge il nuovo parlamento. I seggi in tutto il regno nordafricano sono aperti dalle 8 alle 19 ora locale (ovvero dalle 10 alle 21 italiane), per consentire a quasi 16 milioni di elettori registrati di esprimere il proprio voto per la Camera dei Rappresentanti, composta da 395 seggi. Nelle immagini gli elettori si recano a votare in un seggio nella capitale Rabat. Il voto, i cui risultati sono attesi per giovedì, determinerà il prossimo primo ministro e la composizione del governo, che opererà a fianco di una potente monarchia che mantiene ampia autorità sugli affari strategici. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra 7.288 candidati appartenenti a 27 partiti politici. Si tratta delle prime elezioni dopo le proteste guidate dai giovani della Gen Z avvenute quasi un anno fa e represse nel sangue e dopo il tentativo di massa da parte di migranti di attraversare il confine settentrionale del Marocco per raggiungere il territorio spagnolo di Ceuta. La Costituzione marocchina prevede che il re nomini il capo del governo tra le file del partito che ottiene il maggior numero di seggi nelle elezioni legislative. Poiché non si prevede che nessun partito ottenga la maggioranza assoluta, il vincitore dovrà negoziare con gli altri per formare una coalizione di governo.