La vita di san Acutis domenica su Canale 5, la madre: “Ho rivisto il mio Carlo nel film”

“Quando ho visto il film ho riconosciuto il mio Carlo. Il film prende anche spunto dal libro che noi abbiamo scritto, ‘Il segreto di mio figlio‘, che il regista ha magistralmente interpretato comunicando i valori di Carlo. È un film che tocca, ho riconosciuto molte cose della vita di mio figlio, è stata un’emozione. Normalmente i santi si raccontano dopo centinaia di anni, noi siamo stati più veloci perché il Signore aveva fretta vista l’emergenza educativa dei giovani”. Lo ha detto Antonia Salzano, madre di san Carlo Acutis alla presentazione del film “Il mio nome è Carlo”, l’opera diretto da Giacomo Campiotti che andrà in onda domenica 27 settembre su Canale 5.