Martedì a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che il conflitto in Ucraina sarebbe terminato un anno fa se gli Stati Uniti non avessero deviato dagli accordi raggiunti ad Anchorage. “Se l’Europa non li avesse allontanati da tali accordi, vivremmo già da un anno senza guerra”, ha dichiarato.

Lavrov ha affermato che la Russia proseguirà per il momento le sue operazioni militari e respingerà la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky di un cessate il fuoco immediato, sostenendo che Mosca vuole una soluzione globale piuttosto che una tregua temporanea. “Abbiamo ripetutamente affermato che, dopo il fallimento degli accordi di Istanbul a causa dell’interferenza occidentale, non interromperemo l’operazione militare speciale per tutta la durata dei negoziati”, ha affermato Lavrov.

In vista delle prossime iniziative diplomatiche, il ministro russo ha aggiunto che incontrerà il Segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per discutere il punto di vista di Washington sulla situazione.