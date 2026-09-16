Inaugurati i nuovi treni EAV sulla linea Napoli-Sorrento. “Il diritto alla mobilità dei cittadini è un punto fondamentale. Con il nuovo amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, entriamo in una nuova fase, in una nuova era. Vogliamo che il modello della Circumvesuviana migliori ogni giorno di più e che il trasporto pubblico sia efficiente, sicuro e iperconnesso in tutti i nostri territori. Vediamo anche i passi avanti che abbiamo fatto in breve tempo. Entro il 17 ottobre saranno dieci i nuovi treni sulle linee. Si tratta di convogli confortevoli e di ultima generazione”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della presentazione dei nuovi treni EAV alla stazione di Porta Nolana, a Napoli, a cui hanno presenziato l’amministratore unico EAV, Pietro Diamantini, e il vicepresidente della Regione Campania, con delega ai trasporti, Mario Casillo.