Kosovo, l’ex presidente Hashim Thaci condannato per crimini di guerra: la delusione dei sostenitori

Un tribunale sostenuto dall’Unione Europea ha condannato l’ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi a 25 anni di carcere per crimini di guerra. Nella capitale del Kosovo, Pristina, migliaia di persone hanno seguito l’udienza in diretta su un maxischermo e sono rimaste sbalordite dalla sentenza. Alcune hanno iniziato a gridare «UCK», l’acronimo in lingua albanese dell’Esercito di liberazione del Kosovo, che Thaçi aveva guidato prima di entrare in politica. Dopo l’annuncio della sentenza, i cittadini hanno espresso la loro delusione e molti sono stati visti piangere.