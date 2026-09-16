Spagna, maxi incendio nella regione di Valencia: i vigili del fuoco combattono contro le fiamme

I vigili del fuoco continuano a combattere un imponente incendio boschivo divampato martedì pomeriggio nel comune di Tuéjar, nella regione di Los Serranos, a Valencia, in Spagna.

L’incendio si è esteso su un perimetro di 17 chilometri e ha bruciato 690 ettari di terreno nel cuore della Riserva della Biosfera dell’Alto Turia.