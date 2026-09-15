Romania, a Bucarest in piazza gli agricoltori: pesanti scontri con la polizia

Scontri martedì a Bucarest, in Romania, tra gli agricoltori romeni in protesta e le forze dell’ordine.

Quella che inizialmente era iniziata come una manifestazione pacifica in Piazza Victoria, è poi degenerata nel caos quando i manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine e hanno cercato di bloccare le strade circostanti.

Gli organizzatori avevano invitato i manifestanti a portare pecore, trattori e balle di fieno, ma ciò non è avvenuto a causa delle restrizioni. Gli allevatori di pecore rumeni e altri produttori agricoli stavano protestando contro i problemi che affliggono il settore zootecnico e agricolo.