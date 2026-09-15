Funerali Emma Bonino, Magi: “Miglior modo per ricordarla è portare avanti sue lotte”

“Cosa mi ha colpito di questo funerale? Mi ha colpito, non solo oggi, ma nelle ultime giornate che in Italia milioni di cittadini e cittadine hanno compreso esattamente quale sia stato il valore dell’azione politica di Emma Bonino. Sappiamo anche che il modo migliore per ricordarla, e quello che avrebbe voluto lei, non è quello di ricordare cosa ha fatto ma continuare noi a lottare sulle cose che voleva fare e su cui si sarebbe impegnata se ne avesse avuto ancora la possibilità” sono le parole del segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dei funerali di Stato per Emma Bonino in Campidoglio a Roma. “Quali questioni? Sicuramente la questione dell’Europa che per lei era una priorità. Europa significa che noi non abbiamo altro destino possibile per affrontare gli enormi problemi di geopolitica, sicurezza, energia se non quello di un’Europa federale. Una legge sul fine vita, per cui serve volontà politica trasversale, e la tutela della Corte penale internazionale che è sotto attacco da Usa, Cina e Russia e che è una delle più grandi conquiste ottenute anche da Emma nel 1998 con lo Statuto di Roma firmato qui in Campidoglio”.