Funerali Emma Bonino, il presidente Mattarella saluta Giovanni e Domenica Bonino

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alle esequie di Stato in Campidoglio di Emma Bonino. Accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Mattarella ha reso omaggio alla leader radicale con un minuto di silenzio davanti al suo feretro, avvolto in una bandiera europea. Il presidente della Repubblica ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Bonino, salutando in particolare i fratelli Giovanni e Domenica, con cui si è intrattenuto a parlare per alcuni minuti.