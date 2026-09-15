Funerali Emma Bonino, Cappato: “Nella malattia ha sentito ancora di più urgenza legge fine vita”

“Continuate ad amarla come la avete amata ma questo serva per fare e creare nuove libertà e diritti. E per difendere i diritti conquistati. La Corte penale internazionale ad esempio è la sua più grande vittoria. La prima istituzione della storia a poter giudicare i responsabili dei peggiori crimini dell’umanità rischia di essere smantellata”. Lo ha detto a margine dei funerali di Stato di Emma Bonino Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ed ex presidente dei Radicali Italiani. “Sul fine vita serve una legge per andare avanti” prosegue Cappato. “Oggi ad alcune condizioni l’aiuto medico alla morte volontaria è legale in Italia grazie a una sentenza della Corte Costituzionale ma servono buone regole per andare avanti e non per tornare indietro. Emma negli ultimi anni, con la sofferenza e con la malattia, ha sentito ancora di più l’urgenza di questa lotta per chi lo vuole e per chi lo chiede. Non è un’imposizione per nessuno come è stata la sua lotta per aborto e divorzio. Io credo che l’opinione pubblica ce l’abbia molto presente e spero ce l’abbia presente anche la classe dirigente di questo Paese”.