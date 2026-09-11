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sabato 12 settembre 2026

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Alaska, peschereccio salva ragazzo alla deriva nell'oceano: le immagini del soccorso

LaPresse
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Un ragazzo di 15 anni è rimasto aggrappato per giorni a una piccola imbarcazione capovolta nelle gelide acque del Mare di Bering, in Alaska, finché non è stato tratto in salvo da un peschereccio questa settimana; lo ha reso noto la Guardia Costiera degli Stati Uniti. Secondo i soccorritori, il fratello e un cugino del ragazzo sono deceduti dopo il ribaltamento della barca. I loro corpi sono stati ritrovati dopo che l’adolescente è stato recuperato e messo in salvo nei pressi dell’isola di St. Lawrence, una remota isola dell’Alaska situata più vicino alla Russia che agli Stati Uniti. Il capitano del peschereccio “The Northwest Explorer” ha riferito che il ragazzo era rimasto aggrappato all’imbarcazione per quasi tre giorni.