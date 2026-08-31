Nepal, ActionAid a Rasuwa: piogge e fango rallentano i soccorsi

ActionAid è riuscita a raggiungere con gli aiuti le aree dell’epicentro delle alluvioni di Rasuwa e Nuwakot, nonostante le enormi difficoltà causate dalle piogge incessanti e il fango, le strade danneggiate. Nelle prime ore dopo la catastrofe ha organizzato una risposta umanitaria nell’area a valle del comune di Dhading, coordinando lo staff e i partner locali per la distribuzione dei beni di prima necessità.

ActionAid sta operando ora nella distribuzione degli aiuti di emergenza alle comunità colpite nei dintorni di Rasuwa, concentrandosi sul supporto alle persone sfollate che hanno perso la casa, il lavoro e ogni fonte di sopravvivenza. Oggi sono stati inviati acqua pulita, cibo, coperte, sacchi a pelo, zanzariere, brocche per acqua, piatti, kit igienici con dentifrici spazzolini, sapone, assorbenti e igienizzanti). Tutto lo staff di ActionAid è mobilitato per l’emergenza, ma i camion che partono da Kathmandu impiegano anche 10 ore per raggiungere le aree di Rasuwa.

ActionAid ha attivato una raccolta fondi di emergenza per supportare le migliaia di persone colpite dalle alluvioni. È possibile donare online su https://dona-ora.actionaid.it/emergenza-alluvione-nepal-actionaid/