Comunali Milano, Burgio: "Passo indietro? Se è per il bene del centrodestra lo farei"

“Se il centrodestra trovasse una quadra a livello nazionale, che io auspico, non ho il culto della personalità, per me nella mia vita è stata più importante la squadra della persona. In un’ottica di coalizione non sarebbe un sacrificio” rinunciare alla candidatura. Lo ha detto il generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Futuro nazionale a Milano, nel corso di una conferenza stampa. “Il mio bisogno di autostima è stato soddisfatto in un po’ di anni di servizi. Massimo rispetto per la carica di sindaco, ma la mia persona viene sempre dopo gli interessi della squadra e delle istituzioni. In politica non mi riesce fingere, non sarebbe onesto verso di voi e verso i cittadini”, ha aggiunto.