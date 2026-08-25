Paraguay, i medici scioperano per chiedere migliori condizioni di lavoro: il corteo nella Capitale

I medici in Paraguay hanno dato il via lunedì a uno sciopero nazionale di cinque giorni per chiedere migliori condizioni di lavoro, adeguamenti salariali e maggiori forniture mediche, in un contesto di crisi sanitaria in peggioramento nel Paese sudamericano, dove sette persone su dieci fanno affidamento sull’assistenza sanitaria pubblica. Un’ondata di camici bianchi, bandiere paraguaiane e striscioni ha riempito le strade mentre migliaia di operatori sanitari provenienti da tutto il Paese si sono radunati davanti alla cattedrale della capitale Asunción. Da lì hanno marciato verso il Ministero della Salute e poi verso il Ministero dell’Economia. I manifestanti hanno chiesto l’assunzione di più personale, un aumento delle forniture e un aumento salariale. Secondo il Sindacato Nazionale dei Medici (Sinamed), gli stipendi sono congelati dal 2012. Hanno inoltre chiesto posti di lavoro a tempo indeterminato per i professionisti che da anni lavorano con contratti a tempo determinato.