Maltempo nel Bresciano: il sorvolo dei vigili del fuoco sulle aree colpite

A Rino di Sonico, in provincia di Brescia, due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val Rabbia, già precedentemente chiuso al traffico a scopo precauzionale. Evacuate per precauzione 81 persone: 57 sul lato di Rino di Sonico e 24 sul lato di Garda. A valle di Sonico, il fiume Oglio ha invaso parte dell’abitato di Malonno, sul posto stanno operando i GOS (Gruppi Operativi Speciali) dei vigili del fuoco, con mezzi movimento terra, nel tentativo di arginare e contenere le acque del fiume. Nella clip il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco sulle aree colpite dal maltempo nel Bresciano.