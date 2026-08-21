Jacob Elordi alla première di "The Dog Stars", il nuovo film di Ridley Scott

Jacob Elordi – assieme a Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Wong – ha sfilato sul red carpet a Londra in occasione della prima mondiale del nuovo film di Ridley Scott, “The Dog Stars”. L’attore australiano si è raccontato ai microfoni di Associated Press, alla luce del suo salto di qualità nel mondo del cinema. “Sono un ragazzo davvero fortunato, non riesco a crederci, non avrei mai potuto sognarlo così”, ha detto Elordi rispondendo alla giornalista che lo ha definito il nuovo protagonista di riferimento di Hollywood. Il 29enne di Brisbane, inoltre, è entrato a far parte della cerchia di artisti che possono votare agli Oscar. “Cosa significa per me? Non avrei mai potuto immaginare che mi sarebbe stato concesso un onore del genere. Significa molto”, ha affermato.