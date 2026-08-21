Canada, il premier del Manitoba attacca Trump: "È una persona cattiva"

Wab Kinew, premier della provincia di Manitoba, in Canada, ha sferrato un attacco al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non piace il suo approccio al commercio né il suo modo di trattare il Canada. Persone molto sagge hanno detto: ‘Non si può ottenere un buon accordo con una persona cattiva’. E penso che questa regola valga anche in questo caso”, ha detto Kinew da Winnipeg. “Sapete bene che il presidente Trump è il motivo per cui stiamo pagando così tanto alla pompa di benzina in questo momento, a causa della sua guerra sconsiderata in Iran, e potrei continuare all’infinito a parlare dei casi di Epstein”, ha aggiunto. “Il premier Mark Carney ha parlato al telefono con lui. Non credo che nessuno di noi voglia parlare al telefono con Donald Trump o farsi fotografare con lui, ma qualcuno deve pur farlo”, ha detto ancora il leader del Nuovo Partito Democratico.