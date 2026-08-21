Anna Safroncik a "Ballando con le Stelle": l'annuncio su X

Il cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle” continua a prendere forma. Con un post su X, la trasmissione Rai ha ufficializzato il nome della settima partecipante al programma, ovvero Anna Safroncik. L’attrice ucraina naturalizzata italiana ha comunicato con un sorriso che sarà parte del cast: “Come sapete, io adoro il ballo, ma non ho mai imparato a farlo. Quest’anno avrò la possibilità imparare e di questo devo ringraziare con tutto il cuore Milly Carlucci perché sono una delle nuove concorrenti di ‘Ballando’. Sono super felice, perché per un’attrice imparare un’altra skill è fantastico. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto!”, ha detto Safroncik nel suo videomessaggio.