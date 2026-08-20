’Ndrangheta, il boss Paviglianiti estradato dalla Spagna: sconterà oltre 19 anni

L’Autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all’Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria, con proiezioni nel Nord Italia e all’estero. Nei suoi confronti era pendente un Mandato di Arresto Europeo, derivante da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bologna per un cumulo di pene superiore a 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.Paviglianiti, resosi irreperibile dal 2022, era stato catturato il 26 giugno scorso dalla Policía Nacional del Regno di Spagna, nell’ambito di un’operazione congiunta con il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria. L’arrestato è stato individuato a Soria, località dell’entroterra spagnolo a circa 200 chilometri da Madrid, dove è stato fermato all’uscita di un ristorante. La sua individuazione è avvenuta a seguito del monitoraggio di alcuni soggetti rientranti nella sua sfera di relazione, grazie alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra Italia e Spagna.Paviglianiti è stato scortato dall’Unità I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, affiancata da militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Il personale italiano lo ha prelevato all’aeroporto di Madrid-Barajas, prendendolo in consegna dalla Policía Nacional, e lo ha trasferito all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino