La nonna di Hind Rajab: "Chiediamo giustizia per tutti i bimbi di Gaza"

La nonna di Hind Rajab, la bambina palestinese di cinque anni uccisa insieme alla sua famiglia dall’esercito israeliano nel febbraio 2024, chiede giustizia per sua nipote e per tutti i bambini della Striscia di Gaza. “Come famiglia, non rivendichiamo solo i diritti di Hind. Hind fa parte del popolo palestinese, fa parte del popolo di Gaza. Chiediamo giustizia per lei e per tutti i bambini di Gaza, per tutti gli eventi e i crimini commessi contro il nostro popolo”, ha detto la donna, anche lei di nome Hind Rajab. “Vogliamo che vengano processati e chiamati a rispondere delle loro azioni, perché nessuno accetta l’ingiustizia, e questa è un’ingiustizia contro il popolo di Gaza e i bambini di Gaza. Una bimba come lei, innocente, e i bambini che erano con lei in macchina, i suoi cugini, tutti bambini, che non hanno fatto nulla per giustificare il fatto che questi soldati li uccidessero deliberatamente e senza motivo”, ha aggiunto la nonna.

L’Idf ha deciso di avviare delle indagini penali sull’uccisione della piccola e della sua famiglia e ha annunciato un’inchiesta anche sulla morte di 15 paramedici palestinesi nella Striscia di Gaza. Rajab fu uccisa insieme ai suoi familiari mentre cercava di fuggire da Gaza City nel corso di un’offensiva israeliana. Le truppe aprirono il fuoco contro l’auto che trasportava Hind, quattro suoi cugini, la zia e lo zio.