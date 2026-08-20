Bolivia, soccorsi turisti bloccati dalla neve: ci sono anche 60 italiani

In Bolivia le abbondanti nevicate degli ultimi giorni che hanno colpito cinque delle nove regioni del Paese hanno costretto le autorità alla chiusura di diverse strade, soprattutto nella zona andina. Martedì le squadre di soccorso hanno tratto in salvo più di 360 persone, tra cui quasi 60 turisti italiani. Potosí, nel sud della Bolivia, è una delle regioni più colpite dalla neve. Il Ministero della Difesa ha riferito in un comunicato stampa che sono state colpite 26.220 famiglie e 323 comunità dedite all’allevamento di lama e pecore e all’agricoltura, mentre le loro autostrade sono state chiuse a causa dell’accumulo di neve. A Potosí si trovano il Salar di Uyuni, uno dei più grandi al mondo, e la vicina Laguna Colorada, luoghi che accolgono ogni giorno numerosi viaggiatori.