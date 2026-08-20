Bergamo, corteo "Palestina libera" prima di Atalanta-Hapoel Tel Aviv

Una Bergamo blindata si appresta ad assistere alla partita tra Atalanta ed Hapoel Tel Aviv, valida per i playoff di Conference League. Come annunciato ieri dalla Rete Bergamo per la Palestina è in corso in questo momento – nonostante la pioggia – un corteo di uno sparuto gruppo, circa un centinaio, di manifestanti al grido di “Palestina libera“. E’ stato mostrato anche uno striscione con la scritta ‘Diamo un calcio al sionismo’. Massiccia la presenza di forze dell’ordine, con gli agenti in assetto antisommossa che stanno scortando il corteo. Fino a questo momento non si segnalano incidenti. Quasi contemporaneamente, circa un migliaio di tifosi dell’Hapoel si sono diretti in corteo verso la New Balance Arena per assistere alla partita. Anche in questo caso massiccia presenza di forze dell’ordine che hanno di fatto impedito ai due cortei di entrare in contatto.