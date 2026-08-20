Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir è il nuovo presidente

Il Parlamento del Bangladesh ha eletto alla presidenza un esponente di spicco del nuovo partito al potere nel Paese, dopo che la carica era rimasta vacante il mese scorso in seguito alle dimissioni dell’ex presidente, stretto alleato dell’ex primo ministro Sheikh Hasina. Il voto ha confermato la vittoria prevista di Mirza Fakhrul Islam Alamgir, un veterano del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) al potere, che ha ottenuto 255 voti contro gli 88 del suo sfidante Oli Ahmed, del partito di opposizione Jamaat-e-Islami e dei suoi alleati. Un totale di 349 membri del Parlamento avevano diritto di voto in quella che è stata la prima elezione presidenziale contesa dall’ottobre 1991, quando la nazione è diventata una democrazia parlamentare. Il presidente del Bangladesh è il capo dello Stato e il comandante in capo delle influenti forze armate, mentre il primo ministro è il capo del governo.