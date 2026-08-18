Ucraina, raid russo su Kharkiv provoca 10 morti tra i civili: le immagini dei soccorsi

Un attacco missilistico russo contro un villaggio nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, ha causato la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre 17, mentre il bombardamento ha distrutto diverse abitazioni, secondo quanto riferito dalle autorità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha definito «un attacco brutale» che ha danneggiato 10 abitazioni, un bar, un ufficio postale, un negozio e almeno sette veicoli. L’episodio si verifica mentre le forze ucraine hanno sferrato uno dei più grandi attacchi con droni contro la Russia dall’inizio dell’invasione di Mosca, avvenuta oltre quattro anni fa, lanciando quasi 800 droni a soli due giorni di distanza da una raffica simile, hanno riferito martedì le autorità. I due paesi sono impegnati in un duello sempre più intenso di attacchi aerei a lungo raggio. I combattimenti lungo la linea del fronte di circa 1.250 chilometri nell’Ucraina orientale e meridionale sono limitati dal gran numero di droni e robot terrestri che minacciano i movimenti delle truppe, e nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi sul campo di battaglia, affermano gli analisti.