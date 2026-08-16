Usa, violente alluvioni e tempeste in Indiana: almeno cinque morti

(LaPresse) Almeno cinque persone sono morte in Indiana a causa delle violente tempeste e delle inondazioni che hanno colpito lo Stato nell’ultima settimana. Le autorità hanno mantenuto in vigore allerte e avvisi per il rischio di nuove inondazioni in diverse aree. Le forti alluvioni hanno fatto raggiungere ai fiumi livelli record, costringendo numerosi residenti a cercare rifugio nelle zone più elevate. A nord di Indianapolis, le acque hanno iniziato a ritirarsi, ma sabato gran parte dell’Indiana centrale restava interessata da allerte per possibili inondazioni improvvise. Più di una dozzina di contee hanno dichiarato lo stato di calamità locale. I danni più recenti si sono concentrati soprattutto lungo i corsi d’acqua tra la contea di Hamilton e la periferia nord di Indianapolis. Il governatore dell’Indiana Mike Braun ha dichiarato che il presidente Donald Trump intende approvare la richiesta di risorse federali per sostenere le operazioni di emergenza e la successiva ricostruzione. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, in alcune zone dello Stato sono caduti oltre 28 centimetri di pioggia in appena due giorni. Tra i mezzi impegnati nelle operazioni di soccorso anche quelli della Guardia Nazionale.