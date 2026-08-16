Uragano Lala alle Hawaii, venti a 120 km/h sulla Grande Isola

(LaPresse) La Grande Isola delle Hawaii si prepara al possibile passaggio diretto di un uragano, un evento che non si verifica da 155 anni. L’uragano Lala, diventato di categoria 1, si è intensificato nell’Oceano Pacifico mentre forti raffiche di vento, piogge e onde raggiungevano l’arcipelago. Le immagini condivise da Mike Caputo, residente a Keaau, sulla costa orientale della Grande Isola, mostrano alberi e arbusti piegati dalle raffiche mentre la tempesta si avvicina. Secondo il Centro Nazionale Uragani, Lala ha raggiunto venti massimi sostenuti di circa 120 chilometri orari. Il centro dell’uragano era atteso sopra o vicino all’estremità meridionale dell’isola, con le raffiche più intense dirette verso i versanti vulcanici. Il governatore delle Hawaii Josh Green ha invitato la popolazione a mettersi immediatamente al riparo, mentre i meteorologi segnalavano precipitazioni che potevano raggiungere i 5 centimetri all’ora. Particolarmente a rischio le aree montuose dell’isola, dove potrebbero cadere fino a 63,5 centimetri di pioggia. Le precipitazioni potrebbero provocare frane pericolose, soprattutto nelle zone più isolate e prive di collegamenti alla rete elettrica. Il governatore aveva definito Lala una “tempesta enorme”, in grado di provocare inondazioni significative e, a causa dei forti venti, anche di favorire la propagazione di incendi boschivi. Secondo PowerOutage.us, quasi il 20% delle utenze della Grande Isola risultava già senza elettricità. Con circa 210.000 abitanti, la Big Island è la più grande delle isole Hawaii.