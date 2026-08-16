Ungheria, autobus polacco si ribalta: 12 morti sull’autostrada M3

(LaPresse) Un autobus di linea con targa polacca è uscito di strada e si è ribaltato su un’autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte sull’autostrada M3, nei pressi di Mezokeresztes, circa 140 chilometri a est di Budapest. Il mezzo viaggiava in direzione est quando è uscito dalla carreggiata, finendo in un fosso e ribaltandosi. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l’autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autobus trasportava turisti polacchi. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha dichiarato che il ministero è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. Anche il presidente polacco Karol Nawrocki ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie e ai cari delle vittime.