Terremoto in Indonesia, pazienti ospitati nelle tende allestite fuori dall’ospedale

(LaPresse) I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ruteng, dopo il potente terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l’Indonesia orientale. Il bilancio delle vittime è salito a 51 dopo che le squadre di soccorso hanno recuperato altri quattro corpi. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Secondo l’U.S. Geological Survey, il sisma ha colpito la regione di Flores a una profondità di circa 10 chilometri. Dopo il terremoto, la popolazione è fuggita in preda al panico in seguito all’emissione di un’allerta tsunami, successivamente revocata. L’agenzia meteorologica indonesiana ha registrato almeno 235 scosse di assestamento. Le squadre di soccorso hanno scavato tra le macerie alla ricerca di persone che potrebbero essere rimaste sepolte dalle frane provocate dal sisma. Le operazioni si sono concentrate in sei reggenze di Flores e, in particolare, nelle tre aree rimaste isolate e maggiormente colpite: Manggarai, Manggarai Orientale e Nagekeo.