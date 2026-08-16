Terremoto in Indonesia, case distrutte e servizi interrotti

Un terremoto di magnitudo 7.7 sabato ha colpito l’isola di Flores, in Indonesia. Il bilancio al momento è di 53 morti, 135 feriti e migliaia di sfollati. Le autorità hanno registrato 995 scosse di assestamento, ma solo 46 sono state avvertite dalla popolazione. I soccorritori, intanto, continuano a scavare fra le macerie alla ricerca di persone che si teme siano rimaste sepolte sotto le frane provocate dal terremoto. Le immagini, che arrivano dalla città di Ruteng, nella parte occidentale dell’isola di Flores, mostrano una situazione critica con case distrutte e servizi interrotti.