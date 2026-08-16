Sicurezza stradale, la campagna “Questa sera guido io” fa tappa sulla Riviera Romagnola

La campagna nazionale per la sicurezza stradale “Questa sera guido io” ha fatto tappa questo fine settimana sulla riviera romagnola, portando il messaggio della guida responsabile nei luoghi della movida estiva. L’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato insieme alla Fondazione ANIA, al SILB FIPE, al SIB FIPE e a FederBalneari Italia, punta a sensibilizzare i giovani sui rischi della guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Gli operatori della Polizia Stradale hanno incontrato i ragazzi nei locali e nei luoghi del divertimento, parlando di prevenzione, consapevolezza e comportamenti responsabili. A disposizione dei giovani anche etilometri monouso per verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Al centro della campagna c’è la figura del “guidatore designato”: una persona del gruppo che sceglie di non bere per accompagnare a casa in sicurezza amici e compagni di serata. Per valorizzare questa scelta, i locali aderenti hanno messo a disposizione drink analcolici e ingressi omaggio. La Fondazione ANIA offre inoltre la possibilità di partecipare a corsi di guida sicura. Parallelamente alle attività di sensibilizzazione nei luoghi della movida, la Polizia Stradale ha proseguito i controlli sulle strade, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Questa sera guido io” rinnova così il suo messaggio per un’estate all’insegna del divertimento responsabile: ogni serata può avere il finale più importante, tornare a casa in sicurezza.