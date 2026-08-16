Russia, il campionato di aratura: sfida a colpi di solchi perfetti

Oltre 50 squadre provenienti dalla Russia e dall’estero si sono sfidate nel Campionato russo di aratura, organizzato nel fine settimana a Mineralnye Vody, nel sud del Paese. La competizione prevedeva la lavorazione di un appezzamento di terreno di 2.000 metri quadrati, con i partecipanti chiamati a dimostrare precisione e abilità nella conduzione degli aratri montati. A fare la differenza sono stati soprattutto la precisione dei solchi e la qualità della lavorazione del terreno. Un solco considerato corretto deve essere perfettamente dritto, ma i giudici ne hanno valutato anche profondità e larghezza. Gli esperti hanno controllato inoltre che le radici delle piante fossero state recise in modo netto, misurando i solchi con un righello. Secondo Alexey Ivanukin, presidente della Federazione russa di sport con trattori, l’evento non rappresenta soltanto una gara tra operatori, ma contribuisce anche a valorizzare e promuovere questa particolare disciplina.