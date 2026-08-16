Mokha, le immagini dei danni dopo l’attacco degli Houthi al porto

(LaPresse) Un’emittente televisiva affiliata alle Forze di Resistenza Nazionale, alleate del governo yemenita, ha diffuso immagini dei danni provocati al porto di Mokha, sul Mar Rosso, da un attacco sferrato dagli Houthi, movimento sostenuto dall’Iran. Nel filmato si vedono imbarcazioni danneggiate, magazzini colpiti e detriti sparsi all’interno dell’area portuale. Secondo il direttore del porto, Abdul-Malik al-Sharabi, nell’attacco sono morte tre persone, tra cui due marines, mentre le attività portuali sono state sospese. Il portavoce militare, colonnello Majed al-Nazili, ha dichiarato che gli Houthi hanno lanciato sei missili balistici. Il porto di Mokha si trova in un’area controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Le Forze di Resistenza Nazionale sono comandate da Tariq Saleh, nipote del defunto presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. L’attacco si inserisce in una nuova escalation del conflitto yemenita, con gli Houthi che hanno intensificato le operazioni contro le aree controllate dal governo e contro la vicina Arabia Saudita. Un’escalation che alimenta i timori di una nuova spirale di violenze e di un possibile ritorno del Paese alla guerra civile. Secondo alcuni analisti, l’intensificarsi degli attacchi rifletterebbe anche il tentativo dell’Iran di aumentare la pressione sugli Stati Uniti e sui loro alleati nella regione.